Цена INN (BLOCK INN)
Текущая цена INN (BLOCK INN) сегодня составляет 0.01443327 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.59M USD. Цена BLOCK INN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка INN:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.65K USD
- Изменение цены INN в течение дня составляет -1.69%
- Оборотное предложение составляет 110.00M USD
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За сегодня изменение цены INN на USD составило $ -0.00024824325862433.
За последние 30 дней изменение цены INN на USD составило $ -0.0005863097.
За последние 60 дней изменение цены INN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены INN на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00024824325862433
|-1.69%
|30 дней
|$ -0.0005863097
|-4.06%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен INN: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.34%
-1.69%
-10.34%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.
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