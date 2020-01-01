Токеномика Ink Finance (QUILL) Откройте для себя ключевую информацию о Ink Finance (QUILL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ink Finance (QUILL) Ink Finance is a one-stop financial management toolset that empowers DAOs with governance economy, asset or credit financing, investment management, and fiscal control, integrated via a plug-and-play framework. It aims to establish a gold standard for DAO financial management that can reshape financial organizations of the Web3 era. Официальный сайт: https://inkfinance.xyz Купить QUILL сейчас!

Токеномика и анализ цен Ink Finance (QUILL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ink Finance (QUILL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 494,82K $ 494,82K $ 494,82K Исторический максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Исторический минимум: $ 0,00370918 $ 0,00370918 $ 0,00370918 Текущая цена: $ 0,00494799 $ 0,00494799 $ 0,00494799 Узнайте больше о цене Ink Finance (QUILL)

Токеномика Ink Finance (QUILL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ink Finance (QUILL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUILL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUILL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUILL, изучите текущую цену QUILL!

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