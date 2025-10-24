Что такое Infrasta (INFRAS)

Infrasta is a decentralized infrastructure network that turns everyday devices such as smartphones and sensors into passive data nodes. Users can contribute real-world data like noise levels, temperature, GPS, and air quality and earn rewards. The platform enables verifiable, privacy-preserving data to be used by dApps, AI models, and DePIN ecosystems, helping power Ethereum’s physical layer. No mining, staking, or crypto experience is required Infrasta is a decentralized infrastructure network that turns everyday devices such as smartphones and sensors into passive data nodes. Users can contribute real-world data like noise levels, temperature, GPS, and air quality and earn rewards. The platform enables verifiable, privacy-preserving data to be used by dApps, AI models, and DePIN ecosystems, helping power Ethereum’s physical layer. No mining, staking, or crypto experience is required

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Infrasta (INFRAS) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Infrasta (USD)

Сколько будет стоить Infrasta (INFRAS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Infrasta (INFRAS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Infrasta.

Проверьте прогноз цены Infrasta!

INFRAS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Infrasta (INFRAS)

Понимание токеномики Infrasta (INFRAS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена INFRAS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Infrasta (INFRAS) Сколько стоит Infrasta (INFRAS) на сегодня? Актуальная цена INFRAS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена INFRAS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена INFRAS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Infrasta? Рыночная капитализация INFRAS составляет $ 4,43K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение INFRAS? Циркулирующее предложение INFRAS составляет 91,24M USD . Какова была максимальная цена (ATH) INFRAS? INFRAS достиг максимальной цены (ATH) в 0,00154406 USD . Какова была минимальная цена INFRAS за все время (ATL)? INFRAS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов INFRAS? Объем торгов за последние 24 часа для INFRAS составляет -- USD . Вырастет ли INFRAS в цене в этом году? INFRAS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены INFRAS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Infrasta (INFRAS)