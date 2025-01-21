Цена Infinity Games (ING)
Текущая цена Infinity Games (ING) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ING к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Infinity Games:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 44.44K USD
- Изменение цены Infinity Games в течение дня составляет -51.70%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене ING к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах ING.
За сегодня изменение цены Infinity Games на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Infinity Games на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Infinity Games на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Infinity Games на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-51.70%
|30 дней
|$ 0
|-55.50%
|60 дней
|$ 0
|-64.72%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Infinity Games: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-3.18%
-51.70%
-52.93%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Beyond the first game, Infinity Angel game, we are going to rebrand as Infinity Games 2.0. As a multi-game platform, Infinity Games plans to expand the ecosystem and maximize the utility of the $ING token by launching various games as well as Infinity Angel. Angel BOX, Angel NFTs, Costume BOX, Costume NFTs, Minion BOX, and Minion NFTs, which were limited to the Infinity Angel game, will eventually be swapped to the Infinity Games Node through additional $ING tokens or through a swap with $ISG. $ING and $ISG tokens can also be made available for purchase of Infinity Games NODE. The various uses and incineration models of $ING can be found in the Tokenomics section at the bottom of the white paper. Thank you to all of you and community participants for coming to Infinity Games 2.0.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 ING к AUD
A$--
|1 ING к GBP
￡--
|1 ING к EUR
€--
|1 ING к USD
$--
|1 ING к MYR
RM--
|1 ING к TRY
₺--
|1 ING к JPY
¥--
|1 ING к RUB
₽--
|1 ING к INR
₹--
|1 ING к IDR
Rp--
|1 ING к PHP
₱--
|1 ING к EGP
￡E.--
|1 ING к BRL
R$--
|1 ING к CAD
C$--
|1 ING к BDT
৳--
|1 ING к NGN
₦--
|1 ING к UAH
₴--
|1 ING к VES
Bs--
|1 ING к PKR
Rs--
|1 ING к KZT
₸--
|1 ING к THB
฿--
|1 ING к TWD
NT$--
|1 ING к CHF
Fr--
|1 ING к HKD
HK$--
|1 ING к MAD
.د.م--