Токеномика Infinitecoin (IFC) Откройте для себя ключевую информацию о Infinitecoin (IFC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Infinitecoin (IFC) Infinitecoin is a Litecoin fork and uses the scrypt Proof-of-Work hashing algorithm. It has a 30-second block target and the difficulty retargets every hour. There is a total of 90.6 billion Infinitecoin. Block rewards are 524,288 Infinitecoin per block and halves every 86,400 blocks (roughly 1 month). Infinitecoin was launched on 5 June 2013. Официальный сайт: https://infinitecoin.com/ Купить IFC сейчас!

Токеномика и анализ цен Infinitecoin (IFC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinitecoin (IFC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 338,32K $ 338,32K $ 338,32K Общее предложение: $ 120,33B $ 120,33B $ 120,33B Оборотное предложение: $ 120,33B $ 120,33B $ 120,33B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 338,32K $ 338,32K $ 338,32K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Infinitecoin (IFC)

Токеномика Infinitecoin (IFC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infinitecoin (IFC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IFC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IFC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IFC, изучите текущую цену IFC!

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