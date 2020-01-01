Токеномика Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Откройте для себя ключевую информацию о Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions. Официальный сайт: https://www.iplr.site/ Купить IPLR сейчас!

Токеномика и анализ цен Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,25K $ 13,25K $ 13,25K Общее предложение: $ 995,28M $ 995,28M $ 995,28M Оборотное предложение: $ 995,28M $ 995,28M $ 995,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,25K $ 13,25K $ 13,25K Исторический максимум: $ 0,00214484 $ 0,00214484 $ 0,00214484 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

Токеномика Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IPLR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IPLR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IPLR, изучите текущую цену IPLR!

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