Токеномика Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Откройте для себя ключевую информацию о Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀 Официальный сайт: https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/ Купить IMGX2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,35K $ 15,35K $ 15,35K Общее предложение: $ 415,61M $ 415,61M $ 415,61M Оборотное предложение: $ 415,61M $ 415,61M $ 415,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,35K $ 15,35K $ 15,35K Исторический максимум: $ 0,00189496 $ 0,00189496 $ 0,00189496 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Токеномика Infinite Money Glitch X2 (IMGX2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IMGX2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IMGX2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMGX2, изучите текущую цену IMGX2!

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