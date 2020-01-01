Токеномика Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Токеномика Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Откройте для себя ключевую информацию о Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential!

$imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2!

With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

Официальный сайт:
https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/

Токеномика и анализ цен Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinite Money Glitch X2 (IMGX2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,35K
$ 15,35K$ 15,35K
Общее предложение:
$ 415,61M
$ 415,61M$ 415,61M
Оборотное предложение:
$ 415,61M
$ 415,61M$ 415,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,35K
$ 15,35K$ 15,35K
Исторический максимум:
$ 0,00189496
$ 0,00189496$ 0,00189496
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Infinite Money Glitch X2 (IMGX2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IMGX2, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IMGX2.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMGX2, изучите текущую цену IMGX2!

Прогноз цены IMGX2

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.