Цена Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)
Текущая цена Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) сегодня составляет 0.00004564 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 19.13K USD. Цена IMGX2 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Infinite Money Glitch X2:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.10K USD
- Изменение цены Infinite Money Glitch X2 в течение дня составляет -18.62%
- Оборотное предложение составляет 419.10M USD
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За сегодня изменение цены Infinite Money Glitch X2 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Infinite Money Glitch X2 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Infinite Money Glitch X2 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Infinite Money Glitch X2 на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-18.62%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Infinite Money Glitch X2: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-11.45%
-18.62%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀
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