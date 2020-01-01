Токеномика Infinite BTC Reward (IBR) Откройте для себя ключевую информацию о Infinite BTC Reward (IBR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Infinite BTC Reward (IBR) $IBR introduces a new concept as the first-ever BTC rewards token, designed to redefine how cryptocurrency holders can generate passive income. By simply holding $IBR in your wallet, you unlock the ability to earn Bitcoin (BTC) rewards effortlessly, making it an innovative and accessible option for both seasoned investors and newcomers to the crypto space. The mechanics are elegantly simple yet powerful: a 5/5 rewards tax structure ensures that every transaction within the $IBR ecosystem contributes to the reward pool. 5% of each transaction is collected as a tax redistributed directly to $IBR holders in the form of BTC. Официальный сайт: https://ibr.money/ Купить IBR сейчас!

Токеномика и анализ цен Infinite BTC Reward (IBR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Infinite BTC Reward (IBR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,68K $ 24,68K $ 24,68K Общее предложение: $ 998,59M $ 998,59M $ 998,59M Оборотное предложение: $ 998,59M $ 998,59M $ 998,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,68K $ 24,68K $ 24,68K Исторический максимум: $ 0,00149989 $ 0,00149989 $ 0,00149989 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Infinite BTC Reward (IBR)

Токеномика Infinite BTC Reward (IBR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Infinite BTC Reward (IBR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IBR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IBR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IBR, изучите текущую цену IBR!

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