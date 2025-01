Что такое Infinimos (INFI)

Infinimos is an innovative decentralized liquid staking derivative platform that harnesses the power of the Cosmos Ecosystem to provide users with a unique opportunity to participate in liquid staking derivatives. By staking their native tokens, users receive their rewards, represented by INFI tokens. These tokens offer a flexible and dynamic way for users to engage with their staked assets within the Cosmos ecosystem.

