## What Is indicaton (ICTN)? ICTN - it is the utility token using indicaton.io service indicaton.io - is an info aggregator on TON Blockchain. The project is full community driven, token is distributed well. ## How Many ICTN Coins Are There in Circulation? 7065710 - Circulating supply 24257050 - Full supply (after burn) ### Where Can I Buy indicaton (ICTN)? [DeDust](https://dedust.io/swap/TON/ICTN)

