Цена Indian Shiba Inu (INDSHIB)
Текущая цена Indian Shiba Inu (INDSHIB) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена INDSHIB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Indian Shiba Inu:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 13.48 USD
- Изменение цены Indian Shiba Inu в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Indian Shiba Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Indian Shiba Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Indian Shiba Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Indian Shiba Inu на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|+8.72%
|60 дней
|$ 0
|+2.92%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Indian Shiba Inu: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
"Indian Shiba is the fastest growing crypto community in India. By combining the power of memes and charitability, Indian Shiba aims to be the most known and most used cryptocurrency not just in India, but in the world. Indian Shiba token is built on Binance Smart Chain (BSC) with a smart code that makes it safe to invest. Indian Shiba Inu tokens are not aided by the government of India and RBI. The purpose of the project has roots to the medical background, since our founders our from that industry, Indian Shiba aims to provide financial support in healthcare. Indian Shiba's core vision is to organize and support various projects including but not limited to ■ Blood donation camps ■ Eye camps ■ Blood testing ■ Telemedicine ■ Basic healthcare facilities to the underprivileged. The function of Indian Shiba also aims to provide free and better education to the poor community. In the near future, we are planning to work on NFT marketplace, Decentralized exchange and more."
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