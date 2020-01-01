Токеномика Indian Premier League Fan Token (IPL) Откройте для себя ключевую информацию о Indian Premier League Fan Token (IPL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Indian Premier League Fan Token (IPL) The IPL Fan Token is a digital token created for fans of the Indian Premier League and its teams. It rewards loyalty and engagement through interactive features including polls, predictions, trivia, and token-based rewards. Built with a long-term vision, the token is designed to keep supporters connected to the IPL throughout the year and across all future seasons, offering new and ongoing ways for fans to participate beyond match days. Официальный сайт: https://www.iplfantoken.com/ Купить IPL сейчас!

Токеномика и анализ цен Indian Premier League Fan Token (IPL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Indian Premier League Fan Token (IPL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,83K $ 4,83K $ 4,83K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,83K $ 4,83K $ 4,83K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Indian Premier League Fan Token (IPL)

Токеномика Indian Premier League Fan Token (IPL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Indian Premier League Fan Token (IPL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IPL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IPL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IPL, изучите текущую цену IPL!

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