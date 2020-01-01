Токеномика Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Откройте для себя ключевую информацию о Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) InceptionLRT is a decentralized protocol designed to optimize the potential of restaking through a secure and modular framework. The platform allows users to make their digital assets more capital-efficient by enabling restaking across multiple networks. With increased liquidity, advanced customization, and a comprehensive reward structure powered by Inception LRTs, the platform unlocks new opportunities for yield optimization and long-term growth." Официальный сайт: https://www.inceptionlrt.com/ Whitepaper: https://docs.inceptionlrt.com/ Купить INWSTETHS сейчас!

Токеномика и анализ цен Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,64M $ 24,64M $ 24,64M Общее предложение: $ 8,25K $ 8,25K $ 8,25K Оборотное предложение: $ 8,25K $ 8,25K $ 8,25K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,64M $ 24,64M $ 24,64M Исторический максимум: $ 4 341,3 $ 4 341,3 $ 4 341,3 Исторический минимум: $ 1 858,31 $ 1 858,31 $ 1 858,31 Текущая цена: $ 2 987,67 $ 2 987,67 $ 2 987,67 Узнайте больше о цене Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS)

Токеномика Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Inception Restaked stETH Symbiotic (INWSTETHS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INWSTETHS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INWSTETHS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INWSTETHS, изучите текущую цену INWSTETHS!

Прогноз цены INWSTETHS Хотите узнать, куда может двигаться INWSTETHS? Наша страница прогноза цены INWSTETHS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена INWSTETHS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!