Токеномика Inception Restaked ETH (INETH)

Токеномика Inception Restaked ETH (INETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Inception Restaked ETH (INETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Inception Restaked ETH (INETH)

InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.

Официальный сайт:
https://www.inceptionlrt.com/
Whitepaper:
https://docs.inceptionlrt.com/

Токеномика и анализ цен Inception Restaked ETH (INETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inception Restaked ETH (INETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 260,81K
$ 260,81K$ 260,81K
Общее предложение:
$ 101,50
$ 101,50$ 101,50
Оборотное предложение:
$ 101,50
$ 101,50$ 101,50
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 260,81K
$ 260,81K$ 260,81K
Исторический максимум:
$ 4 144,14
$ 4 144,14$ 4 144,14
Исторический минимум:
$ 1 383,42
$ 1 383,42$ 1 383,42
Текущая цена:
$ 2 569,5
$ 2 569,5$ 2 569,5

Токеномика Inception Restaked ETH (INETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Inception Restaked ETH (INETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INETH, изучите текущую цену INETH!

Прогноз цены INETH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.