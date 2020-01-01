Токеномика Inception Restaked ETH (INETH) Откройте для себя ключевую информацию о Inception Restaked ETH (INETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Inception Restaked ETH (INETH) InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users. Официальный сайт: https://www.inceptionlrt.com/ Whitepaper: https://docs.inceptionlrt.com/ Купить INETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Inception Restaked ETH (INETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inception Restaked ETH (INETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 260,81K $ 260,81K $ 260,81K Общее предложение: $ 101,50 $ 101,50 $ 101,50 Оборотное предложение: $ 101,50 $ 101,50 $ 101,50 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 260,81K $ 260,81K $ 260,81K Исторический максимум: $ 4 144,14 $ 4 144,14 $ 4 144,14 Исторический минимум: $ 1 383,42 $ 1 383,42 $ 1 383,42 Текущая цена: $ 2 569,5 $ 2 569,5 $ 2 569,5 Узнайте больше о цене Inception Restaked ETH (INETH)

Токеномика Inception Restaked ETH (INETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Inception Restaked ETH (INETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INETH, изучите текущую цену INETH!

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