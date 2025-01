Что такое IMOV (IMT)

IMOV is an inclusive fitness app for people of all abilities that lets you earn cryptocurrency while you walk and get healthy, we aim to nudge millions toward a healthier lifestyle and connect them to Web 3.0. IMOV Metaverse Mission: Motivating the world user community to exercise more and earn more passive income based on health data, That gives a reason for the users to walk more often and use less vehicles which will reduce the carbon foot print.

Источник IMOV (IMT) Официальный веб-сайт