Что такое Immutable (DARA)

The Immutable picks the best available technologies to create simple products like DARA that anyone in the world can use for free to save their data to IPFS using an innovative profit-sharing decentralized freemium model with DAO and incubator. DARA token is used to pay for premium services, vote in the decentralized incubator, and enjoy profit-sharing rewards.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Immutable (DARA) Официальный веб-сайт