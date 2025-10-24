Текущая цена Illusion of Trader сегодня составляет 0,00000634 USD. Следите за обновлениями цены RETARD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RETARD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Illusion of Trader сегодня составляет 0,00000634 USD. Следите за обновлениями цены RETARD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RETARD прямо сейчас на MEXC.

Логотип Illusion of Trader

Цена Illusion of Trader (RETARD)

Не в листинге

Текущая цена 1 RETARD в USD:

+1,50%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Illusion of Trader (RETARD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:50:30 (UTC+8)

Информация о ценах Illusion of Trader (RETARD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00000624
$ 0,00000624
Мин 24Ч
$ 0,00000645
$ 0,00000645
Макс 24Ч

$ 0,00000624
$ 0,00000624

$ 0,00000645
$ 0,00000645

$ 0,00007062
$ 0,00007062

$ 0,00000555
$ 0,00000555

+1,58%

-0,90%

-0,90%

Текущая цена Illusion of Trader (RETARD) составляет $0,00000634. За последние 24 часа RETARD торговался в диапазоне от $ 0,00000624 до $ 0,00000645, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RETARD за все время составляет $ 0,00007062, а минимальная – $ 0,00000555.

Что касается краткосрочной динамики, RETARD изменился на -- за последний час, на +1,58% за 24 часа и на -0,90% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Illusion of Trader (RETARD)

$ 6,33K
$ 6,33K

$ 6,33K
$ 6,33K

998,19M
998,19M

998 192 964,734333
998 192 964,734333

Текущая рыночная капитализация Illusion of Trader составляет $ 6,33K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RETARD составляет 998,19M, а общее предложение – 998192964.734333. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,33K.

История цен Illusion of Trader (RETARD) в USD

За сегодня изменение цены Illusion of Trader на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Illusion of Trader на USD составило $ -0,0000006682.
За последние 60 дней изменение цены Illusion of Trader на USD составило $ -0,0000021708.
За последние 90 дней изменение цены Illusion of Trader на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,58%
30 дней$ -0,0000006682-10,53%
60 дней$ -0,0000021708-34,24%
90 дней$ 0--

Что такое Illusion of Trader (RETARD)

In the end, the market doesn’t troll you — you troll yourself. The charts are innocent; the traders are guilty.

Источник Illusion of Trader (RETARD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Illusion of Trader (USD)

Сколько будет стоить Illusion of Trader (RETARD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Illusion of Trader (RETARD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Illusion of Trader.

Проверьте прогноз цены Illusion of Trader!

RETARD на местную валюту

Токеномика Illusion of Trader (RETARD)

Понимание токеномики Illusion of Trader (RETARD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RETARD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Illusion of Trader (RETARD)

Сколько стоит Illusion of Trader (RETARD) на сегодня?
Актуальная цена RETARD в USD – 0,00000634 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RETARD в USD?
Текущая цена RETARD в USD составляет $ 0,00000634. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Illusion of Trader?
Рыночная капитализация RETARD составляет $ 6,33K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RETARD?
Циркулирующее предложение RETARD составляет 998,19M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RETARD?
RETARD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00007062 USD.
Какова была минимальная цена RETARD за все время (ATL)?
RETARD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000555 USD.
Каков объем торгов RETARD?
Объем торгов за последние 24 часа для RETARD составляет -- USD.
Вырастет ли RETARD в цене в этом году?
RETARD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RETARD для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Illusion of Trader (RETARD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.