Что такое Illusion of Trader (RETARD)

In the end, the market doesn’t troll you — you troll yourself. The charts are innocent; the traders are guilty. In the end, the market doesn’t troll you — you troll yourself. The charts are innocent; the traders are guilty.

Источник Illusion of Trader (RETARD) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Illusion of Trader (USD)

Сколько будет стоить Illusion of Trader (RETARD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Illusion of Trader (RETARD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Illusion of Trader.

RETARD на местную валюту

Токеномика Illusion of Trader (RETARD)

Понимание токеномики Illusion of Trader (RETARD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RETARD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Illusion of Trader (RETARD) Сколько стоит Illusion of Trader (RETARD) на сегодня? Актуальная цена RETARD в USD – 0,00000634 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена RETARD в USD? $ 0,00000634 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена RETARD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Illusion of Trader? Рыночная капитализация RETARD составляет $ 6,33K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение RETARD? Циркулирующее предложение RETARD составляет 998,19M USD . Какова была максимальная цена (ATH) RETARD? RETARD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00007062 USD . Какова была минимальная цена RETARD за все время (ATL)? RETARD достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000555 USD . Каков объем торгов RETARD? Объем торгов за последние 24 часа для RETARD составляет -- USD . Вырастет ли RETARD в цене в этом году? RETARD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RETARD для более подробного анализа.

