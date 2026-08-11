Сегодняшняя цена Illusion of Life

Текущая цена Illusion of Life (SPARK) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SPARK на USD составляет $ 0 за SPARK.

На данный момент Illusion of Life занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 140 669, при оборотном предложении 999,57M SPARK. В течение последних 24 часов, SPARK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,064331, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SPARK изменился на +0,61% за последний час и на -10,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 28,70K.

Рыночная информация Illusion of Life (SPARK)

Рыночная капитализация $ 140,67K$ 140,67K $ 140,67K Объем (24Ч) $ 28,70K$ 28,70K $ 28,70K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 140,67K$ 140,67K $ 140,67K Оборотное предложение 999,57M 999,57M 999,57M Общее предложение 999 573 975,408693 999 573 975,408693 999 573 975,408693

Текущая рыночная капитализация Illusion of Life составляет $ 140,67K, при 24-часовом объеме торгов $ 28,70K. Циркулируещее обращение SPARK составляет 999,57M, а общее предложение – 999573975.408693. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 140,67K.