Токеномика Idle Finance (IDLE) Откройте для себя ключевую информацию о Idle Finance (IDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Idle Finance (IDLE) IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments. Официальный сайт: https://idle.finance/ Купить IDLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Idle Finance (IDLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Idle Finance (IDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,80K $ 45,80K $ 45,80K Общее предложение: $ 13,00M $ 13,00M $ 13,00M Оборотное предложение: $ 8,61M $ 8,61M $ 8,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,16K $ 69,16K $ 69,16K Исторический максимум: $ 30,65 $ 30,65 $ 30,65 Исторический минимум: $ 0,00258854 $ 0,00258854 $ 0,00258854 Текущая цена: $ 0,00531967 $ 0,00531967 $ 0,00531967 Узнайте больше о цене Idle Finance (IDLE)

Токеномика Idle Finance (IDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Idle Finance (IDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IDLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IDLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IDLE, изучите текущую цену IDLE!

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