Текущая цена I Remember When сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NOSTALGIC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NOSTALGIC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена I Remember When сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NOSTALGIC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NOSTALGIC прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о NOSTALGIC

Информация о цене NOSTALGIC

Официальный сайт NOSTALGIC

Токеномика NOSTALGIC

Прогноз цен NOSTALGIC

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип I Remember When

Цена I Remember When (NOSTALGIC)

Не в листинге

Текущая цена 1 NOSTALGIC в USD:

--
----
+5,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены I Remember When (NOSTALGIC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:50:17 (UTC+8)

Информация о ценах I Remember When (NOSTALGIC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+5,54%

-5,67%

-5,67%

Текущая цена I Remember When (NOSTALGIC) составляет --. За последние 24 часа NOSTALGIC торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NOSTALGIC за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NOSTALGIC изменился на -- за последний час, на +5,54% за 24 часа и на -5,67% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация I Remember When (NOSTALGIC)

$ 5,58K
$ 5,58K$ 5,58K

--
----

$ 5,58K
$ 5,58K$ 5,58K

997,27M
997,27M 997,27M

997 269 383,987529
997 269 383,987529 997 269 383,987529

Текущая рыночная капитализация I Remember When составляет $ 5,58K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NOSTALGIC составляет 997,27M, а общее предложение – 997269383.987529. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,58K.

История цен I Remember When (NOSTALGIC) в USD

За сегодня изменение цены I Remember When на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены I Remember When на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены I Remember When на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены I Remember When на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,54%
30 дней$ 0-18,44%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое I Remember When (NOSTALGIC)

Crypto isn’t just charts and tickers. It’s a story. $Nostalgic is a tribute to the moments we’ll never forget: the first bull run, the legendary memes, the sleepless nights in the trenches. It’s a coin for the dreamers who got us here and the new degens writing the next chapter.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник I Remember When (NOSTALGIC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены I Remember When (USD)

Сколько будет стоить I Remember When (NOSTALGIC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов I Remember When (NOSTALGIC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для I Remember When.

Проверьте прогноз цены I Remember When!

NOSTALGIC на местную валюту

Токеномика I Remember When (NOSTALGIC)

Понимание токеномики I Remember When (NOSTALGIC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NOSTALGIC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о I Remember When (NOSTALGIC)

Сколько стоит I Remember When (NOSTALGIC) на сегодня?
Актуальная цена NOSTALGIC в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NOSTALGIC в USD?
Текущая цена NOSTALGIC в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация I Remember When?
Рыночная капитализация NOSTALGIC составляет $ 5,58K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NOSTALGIC?
Циркулирующее предложение NOSTALGIC составляет 997,27M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NOSTALGIC?
NOSTALGIC достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена NOSTALGIC за все время (ATL)?
NOSTALGIC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NOSTALGIC?
Объем торгов за последние 24 часа для NOSTALGIC составляет -- USD.
Вырастет ли NOSTALGIC в цене в этом году?
NOSTALGIC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NOSTALGIC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:50:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии I Remember When (NOSTALGIC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.