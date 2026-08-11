Сегодняшняя цена I am become billionaire

Текущая цена I am become billionaire (IAM) сегодня составляет $ 0 с изменением 9.50% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IAM на USD составляет $ 0 за IAM.

На данный момент I am become billionaire занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10,123.64, при оборотном предложении 999.91M IAM. В течение последних 24 часов, IAM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе IAM изменился на +0.05% за последний час и на -24.59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация I am become billionaire (IAM)

Рыночная капитализация $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10.12K$ 10.12K $ 10.12K Оборотное предложение 999.91M 999.91M 999.91M Общее предложение 999,905,910.63391 999,905,910.63391 999,905,910.63391

Текущая рыночная капитализация I am become billionaire составляет $ 10.12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение IAM составляет 999.91M, а общее предложение – 999905910.63391. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10.12K.