Что такое Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid is a performant L1 optimized from the ground up. The vision is a fully onchain open financial system with user built applications interfacing with performant native components, all without compromising end user experience. The Hyperliquid L1 is performant enough to operate an entire ecosystem of permissionless financial applications – every order, cancel, trade, and liquidation happens transparently on-chain with block latency <1 second. The chain currently supports 100k orders / second. The Hyperliquid L1 uses a custom consensus algorithm called HyperBFT which is heavily inspired by Hotstuff and its successors. Both the algorithm and networking stack are optimized from the ground up to support the L1. The flagship native application is a fully onchain order book perpetuals exchange, the Hyperliquid DEX. Further developments include a native token standard, spot trading, permissionless liquidity, etc.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!