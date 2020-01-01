Токеномика HYENA (HYENA) Откройте для себя ключевую информацию о HYENA (HYENA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HYENA (HYENA) Hyena is the most hyped project on Hyperliquid as a memecoin. He is the protector of the realm and the guardian from all evil spirits. It is created by a team of Hyperliquid OG whales who have been pushing this. More than 30,000+ people tried to snipe the token since its inception and it led to a network wise stoppage of Hypurr Bot. Which caused major disruption. Moreover, it was the largest token to trade by volume. Официальный сайт: https://x.com/hyenahl Купить HYENA сейчас!

Токеномика и анализ цен HYENA (HYENA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HYENA (HYENA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 75.91K $ 75.91K $ 75.91K Общее предложение: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Оборотное предложение: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75.91K $ 75.91K $ 75.91K Исторический максимум: $ 7.13 $ 7.13 $ 7.13 Исторический минимум: $ 0.02934531 $ 0.02934531 $ 0.02934531 Текущая цена: $ 0.0729 $ 0.0729 $ 0.0729 Узнайте больше о цене HYENA (HYENA)

Токеномика HYENA (HYENA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HYENA (HYENA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HYENA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HYENA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYENA, изучите текущую цену HYENA!

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