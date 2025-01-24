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Цена Hydro Staked INJ (HINJ)

USD

График цены Hydro Staked INJ (HINJ) в реальном времени

$19.88
$19.88$19.88
-2.40%(1D)

Цена Hydro Staked INJ (HINJ) сегодня

Текущая цена Hydro Staked INJ (HINJ) сегодня составляет 19.88 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена HINJ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hydro Staked INJ:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 70.06K USD
- Изменение цены Hydro Staked INJ в течение дня составляет -2.47%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Hydro Staked INJ (HINJ) - USD

За сегодня изменение цены Hydro Staked INJ на USD составило $ -0.50412015766587.
За последние 30 дней изменение цены Hydro Staked INJ на USD составило $ -2.6863665080.
За последние 60 дней изменение цены Hydro Staked INJ на USD составило $ -5.6599552800.
За последние 90 дней изменение цены Hydro Staked INJ на USD составило $ +1.761681582056927.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.50412015766587-2.47%
30 дней$ -2.6863665080-13.51%
60 дней$ -5.6599552800-28.47%
90 дней$ +1.761681582056927+9.72%

Анализ цен Hydro Staked INJ (HINJ)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Hydro Staked INJ: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 19.84
$ 19.84$ 19.84

$ 21.11
$ 21.11$ 21.11

$ 34.45
$ 34.45$ 34.45

-0.79%

-2.47%

-12.54%

Рыночная информация Hydro Staked INJ (HINJ)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 70.06K
$ 70.06K$ 70.06K

0.00
0.00 0.00

Что такое Hydro Staked INJ (HINJ)

hINJ is the liquid staking token (LST) for the INJ token, created by Hydro Protocol on the Injective blockchain

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Источник Hydro Staked INJ (HINJ)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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HINJ на местную валюту

1 HINJ к AUD
A$31.4104
1 HINJ к GBP
15.904
1 HINJ к EUR
18.886
1 HINJ к USD
$19.88
1 HINJ к MYR
RM87.8696
1 HINJ к TRY
709.3184
1 HINJ к JPY
¥3,099.8884
1 HINJ к RUB
1,985.6144
1 HINJ к INR
1,715.8428
1 HINJ к IDR
Rp320,645.1164
1 HINJ к PHP
1,161.5884
1 HINJ к EGP
￡E.999.5664
1 HINJ к BRL
R$117.6896
1 HINJ к CAD
C$28.4284
1 HINJ к BDT
2,421.384
1 HINJ к NGN
30,917.376
1 HINJ к UAH
833.7672
1 HINJ к VES
Bs1,113.28
1 HINJ к PKR
Rs5,534.3932
1 HINJ к KZT
10,337.9976
1 HINJ к THB
฿672.5404
1 HINJ к TWD
NT$649.4796
1 HINJ к CHF
Fr17.892
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