Токеномика Humaniq (HMQ) Откройте для себя ключевую информацию о Humaniq (HMQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Humaniq (HMQ) Humaniq is a financial ecosystem built on blockchain, focused on simply and quickly connecting unbanked people to the global economy. It combines blockchain bank as a core platform for financial services and technology start-ups, biometrics that replaces passports and signatures, ICO and distributed ownership instead of shareholders, and an investment fund for third-party start-up acquisition and acceleration Официальный сайт: https://humaniq.co/ Whitepaper: https://humaniq.com/pdf/humaniq_wp_english.pdf Купить HMQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Humaniq (HMQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Humaniq (HMQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 346,98K $ 346,98K $ 346,98K Общее предложение: $ 207,14M $ 207,14M $ 207,14M Оборотное предложение: $ 188,22M $ 188,22M $ 188,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 381,87K $ 381,87K $ 381,87K Исторический максимум: $ 0,656187 $ 0,656187 $ 0,656187 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00184349 $ 0,00184349 $ 0,00184349 Узнайте больше о цене Humaniq (HMQ)

Токеномика Humaniq (HMQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Humaniq (HMQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HMQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HMQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HMQ, изучите текущую цену HMQ!

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