Токеномика Hot Dad (HOTDAD) Откройте для себя ключевую информацию о Hot Dad (HOTDAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Hot Dad (HOTDAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hot Dad (HOTDAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,73K $ 30,73K $ 30,73K Общее предложение: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M Оборотное предложение: $ 999,64M $ 999,64M $ 999,64M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,73K $ 30,73K $ 30,73K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Hot Dad (HOTDAD)

Токеномика Hot Dad (HOTDAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hot Dad (HOTDAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOTDAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOTDAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOTDAD, изучите текущую цену HOTDAD!

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