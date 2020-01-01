Токеномика Hot Dad (HOTDAD)

Токеномика Hot Dad (HOTDAD)

Откройте для себя ключевую информацию о Hot Dad (HOTDAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hot Dad (HOTDAD)

HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community.

Официальный сайт:
https://hotdad.org/
Whitepaper:
https://t.me/hotdadportal

Токеномика и анализ цен Hot Dad (HOTDAD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hot Dad (HOTDAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 30,73K
$ 30,73K$ 30,73K
Общее предложение:
$ 999,64M
$ 999,64M$ 999,64M
Оборотное предложение:
$ 999,64M
$ 999,64M$ 999,64M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,73K
$ 30,73K$ 30,73K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Hot Dad (HOTDAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hot Dad (HOTDAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOTDAD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOTDAD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOTDAD, изучите текущую цену HOTDAD!

Прогноз цены HOTDAD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.