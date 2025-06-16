Цена Hot Dad (HOTDAD)
Текущая цена Hot Dad (HOTDAD) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 22,29K USD. Цена HOTDAD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hot Dad:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Hot Dad в течение дня составляет -40,03%
- Оборотное предложение составляет 999,64M USD
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За сегодня изменение цены Hot Dad на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hot Dad на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hot Dad на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hot Dad на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-40,03%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Hot Dad: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1,25%
-40,03%
--
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HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community.
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