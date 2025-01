Что такое Hoppers Game (FLY)

"Hoppers Game is an idle game where players stake their Hopper NFTs in different adventures to earn $FLY. Players may increase the Level of their Hopper through gameplay through the use of $FLY. Level and Attributes impact the amount of $FLY earned from Adventures, and access to higher tier adventures with higher $FLY rewards depends upon Attributes and Level of the Hopper. $FLY has many more current and future uses with in Hoppers Game. "

Источник Hoppers Game (FLY) Официальный веб-сайт