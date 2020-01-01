Токеномика Hootchain (HOOT) Откройте для себя ключевую информацию о Hootchain (HOOT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hootchain (HOOT) HootChain is a blockchain project focused on revolutionizing decentralized finance (DeFi) through a hybrid Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) model. The platform aims to provide a secure, scalable, and privacy-centric ecosystem where users can engage in fast, low-cost transactions. It supports decentralized governance via a Decentralized Autonomous Organization (DAO), allowing the community to participate in decision-making processes. HootChain places a strong emphasis on transparency, security, and innovation, aiming to make DeFi accessible to everyone while ensuring user privacy without mandatory KYC (Know Your Customer) requirements. The project also plans to expand its offerings with features like a staking platform and a hybrid exchange model (CEX+DEX), addressing liquidity challenges and enhancing user engagement. Официальный сайт: https://hootchain.org Whitepaper: https://hootchain.org/hootchain_whitepaper.pdf Купить HOOT сейчас!

Токеномика и анализ цен Hootchain (HOOT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hootchain (HOOT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,71K $ 23,71K $ 23,71K Общее предложение: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Оборотное предложение: $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,73K $ 23,73K $ 23,73K Исторический максимум: $ 4,4 $ 4,4 $ 4,4 Исторический минимум: $ 0,00242644 $ 0,00242644 $ 0,00242644 Текущая цена: $ 0,01100243 $ 0,01100243 $ 0,01100243 Узнайте больше о цене Hootchain (HOOT)

Токеномика Hootchain (HOOT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hootchain (HOOT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOOT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOOT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOOT, изучите текущую цену HOOT!

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