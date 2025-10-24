Текущая цена HoneyFun AI сегодня составляет 0,00020509 USD. Следите за обновлениями цены AIBERA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIBERA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена HoneyFun AI сегодня составляет 0,00020509 USD. Следите за обновлениями цены AIBERA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIBERA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AIBERA

Информация о цене AIBERA

Whitepaper AIBERA

Официальный сайт AIBERA

Токеномика AIBERA

Прогноз цен AIBERA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип HoneyFun AI

Цена HoneyFun AI (AIBERA)

Не в листинге

Текущая цена 1 AIBERA в USD:

$0,00020509
$0,00020509$0,00020509
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены HoneyFun AI (AIBERA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:49:57 (UTC+8)

Информация о ценах HoneyFun AI (AIBERA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03630752
$ 0,03630752$ 0,03630752

$ 0,00011028
$ 0,00011028$ 0,00011028

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена HoneyFun AI (AIBERA) составляет $0,00020509. За последние 24 часа AIBERA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AIBERA за все время составляет $ 0,03630752, а минимальная – $ 0,00011028.

Что касается краткосрочной динамики, AIBERA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация HoneyFun AI (AIBERA)

$ 9,41K
$ 9,41K$ 9,41K

--
----

$ 20,51K
$ 20,51K$ 20,51K

45,91M
45,91M 45,91M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация HoneyFun AI составляет $ 9,41K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AIBERA составляет 45,91M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,51K.

История цен HoneyFun AI (AIBERA) в USD

За сегодня изменение цены HoneyFun AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены HoneyFun AI на USD составило $ -0,0000175790.
За последние 60 дней изменение цены HoneyFun AI на USD составило $ -0,0000570567.
За последние 90 дней изменение цены HoneyFun AI на USD составило $ -0,0017100738088749413.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0000175790-8,57%
60 дней$ -0,0000570567-27,82%
90 дней$ -0,0017100738088749413-89,29%

Что такое HoneyFun AI (AIBERA)

ChatGPT powiedział: HoneyFun AI is an infrastructure-first project that integrates AI agents into the Berachain blockchain ecosystem, with a strong focus on DeFi, gaming, and entertainment. It enables users to collaboratively create, launch, and co-own AI entities and memecoins through a custom NFT-based bonding curve mechanism, designed to ensure fair distribution and eliminate insider advantages. By combining advanced AI capabilities with blockchain technology, HoneyFun AI promotes transparent tokenomics, accessible creation tools, and sustainable community-driven innovation. The platform’s co-ownership model supports long-term engagement, while its bonding curve ensures price discovery and liquidity without reliance on external funding or venture capital.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник HoneyFun AI (AIBERA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены HoneyFun AI (USD)

Сколько будет стоить HoneyFun AI (AIBERA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HoneyFun AI (AIBERA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HoneyFun AI.

Проверьте прогноз цены HoneyFun AI!

AIBERA на местную валюту

Токеномика HoneyFun AI (AIBERA)

Понимание токеномики HoneyFun AI (AIBERA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AIBERA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HoneyFun AI (AIBERA)

Сколько стоит HoneyFun AI (AIBERA) на сегодня?
Актуальная цена AIBERA в USD – 0,00020509 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AIBERA в USD?
Текущая цена AIBERA в USD составляет $ 0,00020509. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация HoneyFun AI?
Рыночная капитализация AIBERA составляет $ 9,41K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AIBERA?
Циркулирующее предложение AIBERA составляет 45,91M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AIBERA?
AIBERA достиг максимальной цены (ATH) в 0,03630752 USD.
Какова была минимальная цена AIBERA за все время (ATL)?
AIBERA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00011028 USD.
Каков объем торгов AIBERA?
Объем торгов за последние 24 часа для AIBERA составляет -- USD.
Вырастет ли AIBERA в цене в этом году?
AIBERA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIBERA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:49:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии HoneyFun AI (AIBERA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.