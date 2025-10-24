Что такое HoneyFun AI (AIBERA)

ChatGPT powiedział: HoneyFun AI is an infrastructure-first project that integrates AI agents into the Berachain blockchain ecosystem, with a strong focus on DeFi, gaming, and entertainment. It enables users to collaboratively create, launch, and co-own AI entities and memecoins through a custom NFT-based bonding curve mechanism, designed to ensure fair distribution and eliminate insider advantages. By combining advanced AI capabilities with blockchain technology, HoneyFun AI promotes transparent tokenomics, accessible creation tools, and sustainable community-driven innovation. The platform’s co-ownership model supports long-term engagement, while its bonding curve ensures price discovery and liquidity without reliance on external funding or venture capital. ChatGPT powiedział: HoneyFun AI is an infrastructure-first project that integrates AI agents into the Berachain blockchain ecosystem, with a strong focus on DeFi, gaming, and entertainment. It enables users to collaboratively create, launch, and co-own AI entities and memecoins through a custom NFT-based bonding curve mechanism, designed to ensure fair distribution and eliminate insider advantages. By combining advanced AI capabilities with blockchain technology, HoneyFun AI promotes transparent tokenomics, accessible creation tools, and sustainable community-driven innovation. The platform’s co-ownership model supports long-term engagement, while its bonding curve ensures price discovery and liquidity without reliance on external funding or venture capital.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник HoneyFun AI (AIBERA) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены HoneyFun AI (USD)

Сколько будет стоить HoneyFun AI (AIBERA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов HoneyFun AI (AIBERA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для HoneyFun AI.

Проверьте прогноз цены HoneyFun AI!

AIBERA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика HoneyFun AI (AIBERA)

Понимание токеномики HoneyFun AI (AIBERA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AIBERA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о HoneyFun AI (AIBERA) Сколько стоит HoneyFun AI (AIBERA) на сегодня? Актуальная цена AIBERA в USD – 0,00020509 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AIBERA в USD? $ 0,00020509 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AIBERA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация HoneyFun AI? Рыночная капитализация AIBERA составляет $ 9,41K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AIBERA? Циркулирующее предложение AIBERA составляет 45,91M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AIBERA? AIBERA достиг максимальной цены (ATH) в 0,03630752 USD . Какова была минимальная цена AIBERA за все время (ATL)? AIBERA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00011028 USD . Каков объем торгов AIBERA? Объем торгов за последние 24 часа для AIBERA составляет -- USD . Вырастет ли AIBERA в цене в этом году? AIBERA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIBERA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии HoneyFun AI (AIBERA)