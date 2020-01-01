Токеномика Honey Is Money (HIM) Откройте для себя ключевую информацию о Honey Is Money (HIM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Honey Is Money (HIM) Welcome to the HIM bootstrapping phase - an onchain raffle system for those who want to become HIM. The mechanisms are simple, send ETH on Base in return for passes, every pass you acquire gives you a chance to become HIM and win a Berachain eco NFT. Every pass you acquire also gives you NOTHIM tokens which tracks your participation - these tokens will convert to HIM tokens on Berachain mainnet. We have decided to bootstrap on Base to have funds ready to seed the LP on Berachain when Q5 comes and Smokey blesses us with the chain. We will be running multiple HIM OR LOSE rounds leading up to Bera mainnet - the first (current) round will have 1 winner and the first prize is a Steady Teddy NFT. Официальный сайт: https://him.cooking/ Whitepaper: https://him.cooking/ Купить HIM сейчас!

Токеномика и анализ цен Honey Is Money (HIM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Honey Is Money (HIM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,33K $ 22,33K $ 22,33K Общее предложение: $ 849,65M $ 849,65M $ 849,65M Оборотное предложение: $ 518,29M $ 518,29M $ 518,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,61K $ 36,61K $ 36,61K Исторический максимум: $ 0,00127366 $ 0,00127366 $ 0,00127366 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Honey Is Money (HIM)

Токеномика Honey Is Money (HIM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Honey Is Money (HIM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HIM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HIM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIM, изучите текущую цену HIM!

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