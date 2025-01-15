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Цена Honey Badger (HOBA)

USD

График цены Honey Badger (HOBA) в реальном времени

$0.263261
$0.263261$0.263261
-2.10%(1D)

Цена Honey Badger (HOBA) сегодня

Текущая цена Honey Badger (HOBA) сегодня составляет 0.263261 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена HOBA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Honey Badger:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.72K USD
- Изменение цены Honey Badger в течение дня составляет -2.13%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Honey Badger (HOBA) - USD

За сегодня изменение цены Honey Badger на USD составило $ -0.0057436571496852.
За последние 30 дней изменение цены Honey Badger на USD составило $ -0.0608482783.
За последние 60 дней изменение цены Honey Badger на USD составило $ -0.1371074081.
За последние 90 дней изменение цены Honey Badger на USD составило $ -0.5361125584868378.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0057436571496852-2.13%
30 дней$ -0.0608482783-23.11%
60 дней$ -0.1371074081-52.08%
90 дней$ -0.5361125584868378-67.06%

Анализ цен Honey Badger (HOBA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Honey Badger: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.261453
$ 0.261453$ 0.261453

$ 0.277694
$ 0.277694$ 0.277694

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

+0.47%

-2.13%

-10.74%

Рыночная информация Honey Badger (HOBA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 8.72K
$ 8.72K$ 8.72K

0.00
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Что такое Honey Badger (HOBA)

A memecoin celebrating the Honey Badger that is devoted to animal charity.

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Источник Honey Badger (HOBA)

Официальный веб-сайт

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HOBA на местную валюту

1 HOBA к AUD
A$0.42385021
1 HOBA к GBP
0.21324141
1 HOBA к EUR
0.25536317
1 HOBA к USD
$0.263261
1 HOBA к MYR
RM1.18204189
1 HOBA к TRY
9.34050028
1 HOBA к JPY
¥41.27405958
1 HOBA к RUB
27.0369047
1 HOBA к INR
22.73785257
1 HOBA к IDR
Rp4,315.75340784
1 HOBA к PHP
15.42446199
1 HOBA к EGP
￡E.13.28415006
1 HOBA к BRL
R$1.6058921
1 HOBA к CAD
C$0.37646323
1 HOBA к BDT
31.84405056
1 HOBA к NGN
409.4235072
1 HOBA к UAH
11.07802288
1 HOBA к VES
Bs13.952833
1 HOBA к PKR
Rs73.34977982
1 HOBA к KZT
138.99654278
1 HOBA к THB
฿9.12989148
1 HOBA к TWD
NT$8.68498039
1 HOBA к CHF
Fr0.23956751
1 HOBA к HKD
HK$2.04817058
1 HOBA к MAD
.د.م2.63524261