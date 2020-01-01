Токеномика Hokkaido Ken (DOKEN) Откройте для себя ключевую информацию о Hokkaido Ken (DOKEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hokkaido Ken (DOKEN) Hokkaido is an Ethereum meme token inspired by the charming and resilient Japanese dog breed native to the Hokkaido region. Celebrating the spirit of these loyal and adventurous canines, this token combines the playful world of meme culture with the rich heritage of Japan's beloved dogs. Perfect for dog lovers and crypto enthusiasts alike, Hokkaido offers a unique and delightful addition to your digital asset collection. Embrace the spirit of Hokkaido and join the pack today! Официальный сайт: https://hokkaidokeneth.vip/ Купить DOKEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Hokkaido Ken (DOKEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hokkaido Ken (DOKEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,33K $ 8,33K $ 8,33K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000019801 $ 0,000000019801 $ 0,000000019801 Узнайте больше о цене Hokkaido Ken (DOKEN)

Токеномика Hokkaido Ken (DOKEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hokkaido Ken (DOKEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOKEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOKEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOKEN, изучите текущую цену DOKEN!

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