Токеномика HodlAssets (HODL) Откройте для себя ключевую информацию о HodlAssets (HODL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HodlAssets (HODL) GalaxE by Hodl Assets is a forthcoming innovative NFT-social aggregator platform and marketplace. The platform enables non-fungible tokens to be created, purchased, and sold across multiple blockchains for the first time. GalaxE is also the first NFT-specific platform that will provide users with a vehicle for entering, exploring, and shaping the ever-expanding virtual consciousness known as the Metaverse. GalaxE's various partnerships will enable it to bring fashion, media, gaming, and social into the Metaverse and provide users with a wide variety of unique experiences. The GalaxE platform supports the Hodl token on Stellar and the wHodl on Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, and Fantom. Официальный сайт: https://hodlassets.org Купить HODL сейчас!

Токеномика и анализ цен HodlAssets (HODL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HodlAssets (HODL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,23K $ 20,23K $ 20,23K Исторический максимум: $ 1,051 $ 1,051 $ 1,051 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00202331 $ 0,00202331 $ 0,00202331 Узнайте больше о цене HodlAssets (HODL)

Токеномика HodlAssets (HODL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HodlAssets (HODL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HODL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HODL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HODL, изучите текущую цену HODL!

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