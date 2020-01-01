Токеномика Hocus Pocus Finance (HOC) Откройте для себя ключевую информацию о Hocus Pocus Finance (HOC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hocus Pocus Finance (HOC) Hocus Pocus is a flexible staking protocol on the PulseChain network, enabling users to enhance their yield in terms of percentages and duration. At the core of this initiative lies the Hocus Pocus Aether, a robust smart contract responsible for overseeing the entire platform. The Aether is supported by three contracts: the Hocus Pocus Token, the Hocus Pocus Cauldron NFT, and the Hocus Pocus Booster NFT. The Hocus Pocus Token functions as the platform's native currency, serving as the backbone of the entire system. Hocus Pocus also serves as the backbone for PulseMarket, one of the top marketplaces on the PulseChain network, and acts as the backbone for various farming pools. Официальный сайт: https://www.hocuspocus.finance Whitepaper: https://documentation.hocuspocus.finance/hocuspocuspaper.pdf Купить HOC сейчас!

Токеномика и анализ цен Hocus Pocus Finance (HOC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hocus Pocus Finance (HOC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 253,84B $ 253,84B $ 253,84B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,54K $ 36,54K $ 36,54K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000143964 $ 0,000000143964 $ 0,000000143964 Узнайте больше о цене Hocus Pocus Finance (HOC)

Токеномика Hocus Pocus Finance (HOC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hocus Pocus Finance (HOC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOC, изучите текущую цену HOC!

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