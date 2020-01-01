Токеномика HitChain (HIT) Откройте для себя ключевую информацию о HitChain (HIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HitChain (HIT) HitChain is a decentralized and collaborative community built to value developers’ works with a transparent credit system using blockchain technology. It is a community of the developers, by the developers, for the developers. HitChain provides a platform for developers to automatically redeem the value of innovation and creativity with compensation (currency value) and privileges (currency right). The self -governed system will guarantee that each member has the responsibility and right to participate in community decisions. HitChain community and the platform it runs on will embrace autonomy, democracy, transparency and fairness without any third-party intermediaries or centralized supervision. HitChain members will be among the first developers to recognize the full value of their efforts. Официальный сайт: http://hitchain.org/index.html Купить HIT сейчас!

Токеномика и анализ цен HitChain (HIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HitChain (HIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,26K $ 60,26K $ 60,26K Общее предложение: $ 102,40B $ 102,40B $ 102,40B Оборотное предложение: $ 61,44B $ 61,44B $ 61,44B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 100,43K $ 100,43K $ 100,43K Исторический максимум: $ 0,00104284 $ 0,00104284 $ 0,00104284 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене HitChain (HIT)

Токеномика HitChain (HIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HitChain (HIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HIT, изучите текущую цену HIT!

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