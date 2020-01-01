Токеномика History of Pepe (HOPE) Откройте для себя ключевую информацию о History of Pepe (HOPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о History of Pepe (HOPE) Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community. Официальный сайт: https://historyofpepe.xyz/ Whitepaper: https://historyofpepe.xyz/ Купить HOPE сейчас!

Токеномика и анализ цен History of Pepe (HOPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене History of Pepe (HOPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 839,02K $ 839,02K $ 839,02K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 839,02K $ 839,02K $ 839,02K Исторический максимум: $ 0,00683677 $ 0,00683677 $ 0,00683677 Исторический минимум: $ 0,00005312 $ 0,00005312 $ 0,00005312 Текущая цена: $ 0,00083971 $ 0,00083971 $ 0,00083971 Узнайте больше о цене History of Pepe (HOPE)

Токеномика History of Pepe (HOPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики History of Pepe (HOPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOPE, изучите текущую цену HOPE!

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