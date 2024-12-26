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Цена History of Pepe (HOPE)

USD

График цены History of Pepe (HOPE) в реальном времени

$0.00144474
$0.00144474$0.00144474
+2.10%(1D)

Цена History of Pepe (HOPE) сегодня

Текущая цена History of Pepe (HOPE) сегодня составляет 0.00144137 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.44M USD. Цена HOPE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка History of Pepe:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.59K USD
- Изменение цены History of Pepe в течение дня составляет +1.89%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD

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Ценовые показатели History of Pepe (HOPE) - USD

За сегодня изменение цены History of Pepe на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены History of Pepe на USD составило $ +0.0000348292.
За последние 60 дней изменение цены History of Pepe на USD составило $ -0.0008503695.
За последние 90 дней изменение цены History of Pepe на USD составило $ -0.001778757975235008.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1.89%
30 дней$ +0.0000348292+2.42%
60 дней$ -0.0008503695-58.99%
90 дней$ -0.001778757975235008-55.23%

Анализ цен History of Pepe (HOPE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен History of Pepe: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00138674
$ 0.00138674$ 0.00138674

$ 0.00148212
$ 0.00148212$ 0.00148212

$ 0.00683677
$ 0.00683677$ 0.00683677

-1.08%

+1.89%

-6.81%

Рыночная информация History of Pepe (HOPE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

$ 3.59K
$ 3.59K$ 3.59K

1.00B
1.00B 1.00B

Что такое History of Pepe (HOPE)

Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.

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Источник History of Pepe (HOPE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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HOPE на местную валюту

1 HOPE к AUD
A$0.002306192
1 HOPE к GBP
0.0011098549
1 HOPE к EUR
0.0013837152
1 HOPE к USD
$0.00144137
1 HOPE к MYR
RM0.0064573376
1 HOPE к TRY
0.0507650514
1 HOPE к JPY
¥0.226583364
1 HOPE к RUB
0.1439352082
1 HOPE к INR
0.1230353432
1 HOPE к IDR
Rp23.2478999711
1 HOPE к PHP
0.0845507642
1 HOPE к EGP
￡E.0.0732504234
1 HOPE к BRL
R$0.0091526995
1 HOPE к CAD
C$0.0020611591
1 HOPE к BDT
0.171955441
1 HOPE к NGN
2.2277670583
1 HOPE к UAH
0.0603357482
1 HOPE к VES
Bs0.07350987
1 HOPE к PKR
Rs0.4005999641
1 HOPE к KZT
0.7456639421
1 HOPE к THB
฿0.0491363033
1 HOPE к TWD
NT$0.047132799
1 HOPE к CHF
Fr0.0012684056
1 HOPE к HKD
HK$0.0112282723
1 HOPE к MAD
.د.م0.0145001822