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Цена Hinkal Staked ETH (HETH)

USD

График цены Hinkal Staked ETH (HETH) в реальном времени

$3,291.75
$3,291.75$3,291.75
0.00%(1D)

Цена Hinkal Staked ETH (HETH) сегодня

Текущая цена Hinkal Staked ETH (HETH) сегодня составляет 3,291.75 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена HETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hinkal Staked ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 251.15K USD
- Изменение цены Hinkal Staked ETH в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Hinkal Staked ETH (HETH) - USD

За сегодня изменение цены Hinkal Staked ETH на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hinkal Staked ETH на USD составило $ +18.5750160750.
За последние 60 дней изменение цены Hinkal Staked ETH на USD составило $ +223.1846001000.
За последние 90 дней изменение цены Hinkal Staked ETH на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +18.5750160750+0.56%
60 дней$ +223.1846001000+6.78%
90 дней$ 0--

Анализ цен Hinkal Staked ETH (HETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Hinkal Staked ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

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$ 3,892.93
$ 3,892.93$ 3,892.93

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Рыночная информация Hinkal Staked ETH (HETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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$ 251.15K
$ 251.15K$ 251.15K

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Что такое Hinkal Staked ETH (HETH)

Hinkal is an institutional-grade Shared Privacy Layer enabling anonymity staking and confidential cross-chain transactions. Users can store assets and execute cross-chain transactions across DeFi markets without compromising privacy or compliance. They are also incentivized to increase the Shared Privacy Pool by staking their assets. In return, they receive rewards and Liquid Privacy Tokens (LPTs) representing their staked assets that can be used for further strategies.

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Источник Hinkal Staked ETH (HETH)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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