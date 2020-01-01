Токеномика High Growth ETH (HGETH) Откройте для себя ключевую информацию о High Growth ETH (HGETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о High Growth ETH (HGETH) hgETH (High Growth Ethereum) is an innovative DeFi protocol designed to optimize Ethereum (ETH) staking by providing users with higher yield opportunities through a combination of advanced staking strategies and additional liquidity. The project aims to maximize returns for users by utilizing cutting-edge technology to enhance staking efficiency while maintaining security and scalability. hgETH offers users an opportunity to earn superior rewards compared to traditional Ethereum staking, with a focus on driving high growth within the Ethereum ecosystem. Официальный сайт: https://kelpdao.xyz/gain/growth-vault/ Купить HGETH сейчас!

Токеномика и анализ цен High Growth ETH (HGETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене High Growth ETH (HGETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,23M $ 48,23M $ 48,23M Общее предложение: $ 19,26K $ 19,26K $ 19,26K Оборотное предложение: $ 19,26K $ 19,26K $ 19,26K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,26M $ 50,26M $ 50,26M Исторический максимум: $ 2 798,69 $ 2 798,69 $ 2 798,69 Исторический минимум: $ 2 559,77 $ 2 559,77 $ 2 559,77 Текущая цена: $ 2 609,36 $ 2 609,36 $ 2 609,36 Узнайте больше о цене High Growth ETH (HGETH)

Токеномика High Growth ETH (HGETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики High Growth ETH (HGETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HGETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HGETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HGETH, изучите текущую цену HGETH!

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