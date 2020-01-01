Токеномика High Growth ETH (HGETH)

Токеномика High Growth ETH (HGETH)

Откройте для себя ключевую информацию о High Growth ETH (HGETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о High Growth ETH (HGETH)

hgETH (High Growth Ethereum) is an innovative DeFi protocol designed to optimize Ethereum (ETH) staking by providing users with higher yield opportunities through a combination of advanced staking strategies and additional liquidity. The project aims to maximize returns for users by utilizing cutting-edge technology to enhance staking efficiency while maintaining security and scalability. hgETH offers users an opportunity to earn superior rewards compared to traditional Ethereum staking, with a focus on driving high growth within the Ethereum ecosystem.

Официальный сайт:
https://kelpdao.xyz/gain/growth-vault/

Токеномика и анализ цен High Growth ETH (HGETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене High Growth ETH (HGETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 48,23M
$ 48,23M$ 48,23M
Общее предложение:
$ 19,26K
$ 19,26K$ 19,26K
Оборотное предложение:
$ 19,26K
$ 19,26K$ 19,26K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 50,26M
$ 50,26M$ 50,26M
Исторический максимум:
$ 2 798,69
$ 2 798,69$ 2 798,69
Исторический минимум:
$ 2 559,77
$ 2 559,77$ 2 559,77
Текущая цена:
$ 2 609,36
$ 2 609,36$ 2 609,36

Токеномика High Growth ETH (HGETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики High Growth ETH (HGETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HGETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HGETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HGETH, изучите текущую цену HGETH!

Прогноз цены HGETH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.