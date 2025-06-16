Цена High Growth ETH (HGETH)
Текущая цена High Growth ETH (HGETH) сегодня составляет 2 609,36 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 48,23M USD. Цена HGETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка High Growth ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены High Growth ETH в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 18,97K USD
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За сегодня изменение цены High Growth ETH на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены High Growth ETH на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены High Growth ETH на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены High Growth ETH на USD составило $ 0.
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hgETH (High Growth Ethereum) is an innovative DeFi protocol designed to optimize Ethereum (ETH) staking by providing users with higher yield opportunities through a combination of advanced staking strategies and additional liquidity. The project aims to maximize returns for users by utilizing cutting-edge technology to enhance staking efficiency while maintaining security and scalability. hgETH offers users an opportunity to earn superior rewards compared to traditional Ethereum staking, with a focus on driving high growth within the Ethereum ecosystem.
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