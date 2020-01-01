Токеномика HF RealX (HF) Откройте для себя ключевую информацию о HF RealX (HF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HF RealX (HF) HF RealX is a Layer 1 blockchain designed to bridge real-world assets with digital ecosystems. It offers a secure platform for asset tokenization with a no-code deployment feature, cross-chain tools for seamless asset transfer across networks, and a marketplace for discovering, trading, and accessing liquidity for tokenized assets. HF RealX aims to streamline asset management and expand opportunities for businesses and investors in the digital economy. Whitepaper: https://hf-realx.gitbook.io/hf-realx Купить HF сейчас!

Токеномика и анализ цен HF RealX (HF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HF RealX (HF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,19M $ 34,19M $ 34,19M Исторический максимум: $ 0,094278 $ 0,094278 $ 0,094278 Исторический минимум: $ 0,002456 $ 0,002456 $ 0,002456 Текущая цена: $ 0,00343479 $ 0,00343479 $ 0,00343479 Узнайте больше о цене HF RealX (HF)

Токеномика HF RealX (HF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HF RealX (HF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HF, изучите текущую цену HF!

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