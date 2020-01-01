Токеномика Hermes DAO (HMX) Откройте для себя ключевую информацию о Hermes DAO (HMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hermes DAO (HMX) Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else. Официальный сайт: https://hermes-dao.io/ Whitepaper: https://ceres-token.s3.eu-central-1.amazonaws.com/docs/Hermes+Litepaper.pdf Купить HMX сейчас!

Токеномика и анализ цен Hermes DAO (HMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hermes DAO (HMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,76K $ 29,76K $ 29,76K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 89,29M $ 89,29M $ 89,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,33K $ 33,33K $ 33,33K Исторический максимум: $ 0,03224032 $ 0,03224032 $ 0,03224032 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00033333 $ 0,00033333 $ 0,00033333 Узнайте больше о цене Hermes DAO (HMX)

Токеномика Hermes DAO (HMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hermes DAO (HMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HMX, изучите текущую цену HMX!

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