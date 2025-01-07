Цена Hermes DAO (HMX)
Текущая цена Hermes DAO (HMX) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 70.01K USD. Цена HMX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Hermes DAO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 210.82 USD
- Изменение цены Hermes DAO в течение дня составляет +1.74%
- Оборотное предложение составляет 81.29M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене HMX к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах HMX.
За сегодня изменение цены Hermes DAO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hermes DAO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hermes DAO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hermes DAO на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.74%
|30 дней
|$ 0
|-6.57%
|60 дней
|$ 0
|-8.54%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Hermes DAO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+1.74%
+11.33%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 HMX к AUD
A$--
|1 HMX к GBP
￡--
|1 HMX к EUR
€--
|1 HMX к USD
$--
|1 HMX к MYR
RM--
|1 HMX к TRY
₺--
|1 HMX к JPY
¥--
|1 HMX к RUB
₽--
|1 HMX к INR
₹--
|1 HMX к IDR
Rp--
|1 HMX к PHP
₱--
|1 HMX к EGP
￡E.--
|1 HMX к BRL
R$--
|1 HMX к CAD
C$--
|1 HMX к BDT
৳--
|1 HMX к NGN
₦--
|1 HMX к UAH
₴--
|1 HMX к VES
Bs--
|1 HMX к PKR
Rs--
|1 HMX к KZT
₸--
|1 HMX к THB
฿--
|1 HMX к TWD
NT$--
|1 HMX к CHF
Fr--
|1 HMX к HKD
HK$--
|1 HMX к MAD
.د.م--