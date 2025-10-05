Цена Hermes AI Investment Fund (HERMES)
+0,03%
-5,83%
+9,26%
+9,26%
Текущая цена Hermes AI Investment Fund (HERMES) составляет --. За последние 24 часа HERMES торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HERMES за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, HERMES изменился на +0,03% за последний час, на -5,83% за 24 часа и на +9,26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Hermes AI Investment Fund составляет $ 72,22K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HERMES составляет 896,17B, а общее предложение – 1000000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 80,59K.
За сегодня изменение цены Hermes AI Investment Fund на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hermes AI Investment Fund на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Hermes AI Investment Fund на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Hermes AI Investment Fund на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-5,83%
|30 дней
|$ 0
|-13,97%
|60 дней
|$ 0
|-26,34%
|90 дней
|$ 0
|--
HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION
INTRODUCTION
A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first “equity token” that delivers instant dividends per transaction.
THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS
Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes:
Technical Momentum & Structure
Insider & Institutional Activity
Sentiment Intelligence
Volume Dynamics
Options Flow Analysis
Analyst Consensus
Fundamental Strength
Risk & Macro Context
Earnings Quality
Market Leadership & Sector Flow
These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format.
HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME
More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders.
PancakeSwap liquidity is permanently locked.
No new coins can be minted.
Smart contract ownership is renounced and wallets are secured.
A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.
