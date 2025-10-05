Что такое Hermes AI Investment Fund (HERMES)

HERMES AI: THE WORLD'S FIRST BLOCKCHAIN-BASED DIVIDEND PLATFORM & 10-FACTOR INVESTMENT ANALYSIS REVOLUTION INTRODUCTION A revolution is happening in the financial world. With an AI-powered analytics infrastructure, real-time blockchain dividend system, and decentralized economic model, Hermes AI offers investors both a powerful tool and a sustainable passive income channel. This platform features the world's first 10-factor AI-driven investment analysis engine and provides hybrid cross-market analytics for NASDAQ, BIST100, and crypto assets. At its core lies Hermes AI Coin — the first "equity token" that delivers instant dividends per transaction. THE POWER OF 10 ANALYSIS FACTORS Hermes AI offers a multidimensional approach to investing, driven 100% by AI and real-time data. The 10-factor framework includes: Technical Momentum & Structure Insider & Institutional Activity Sentiment Intelligence Volume Dynamics Options Flow Analysis Analyst Consensus Fundamental Strength Risk & Macro Context Earnings Quality Market Leadership & Sector Flow These factors are sourced from major data providers (Bloomberg Terminal, Polygon, Finnhub, CoinGecko, etc.) and interpreted through GPT-4o-based AI. Each stock or token is scored through this funnel and presented to users in a clear, digestible format. HERMES AI COIN: THE FUTURE OF PASSIVE INCOME More than just a utility token, Hermes AI Coin is a digital equity model providing holders with instant dividends. Every transaction — whether analysis, payment, or token transfer — distributes 100% of the fee revenue back to holders. PancakeSwap liquidity is permanently locked. No new coins can be minted. Smart contract ownership is renounced and wallets are secured. A 3% transaction fee is applied and fully distributed to holders.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hermes AI Investment Fund (HERMES) Сколько стоит Hermes AI Investment Fund (HERMES) на сегодня? Актуальная цена HERMES в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HERMES в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HERMES в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Hermes AI Investment Fund? Рыночная капитализация HERMES составляет $ 72,22K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HERMES? Циркулирующее предложение HERMES составляет 896,17B USD . Какова была максимальная цена (ATH) HERMES? HERMES достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена HERMES за все время (ATL)? HERMES достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов HERMES? Объем торгов за последние 24 часа для HERMES составляет -- USD . Вырастет ли HERMES в цене в этом году? HERMES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HERMES для более подробного анализа.

