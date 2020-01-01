Токеномика Herbalist (HERB) Откройте для себя ключевую информацию о Herbalist (HERB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Herbalist (HERB) We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace. Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly. This will • eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone. Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers. Официальный сайт: http://www.herbalisttoken.com Купить HERB сейчас!

Токеномика и анализ цен Herbalist (HERB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Herbalist (HERB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 556,32 $ 556,32 $ 556,32 Общее предложение: $ 9,50B $ 9,50B $ 9,50B Оборотное предложение: $ 5,56B $ 5,56B $ 5,56B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 950,83 $ 950,83 $ 950,83 Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Herbalist (HERB)

Токеномика Herbalist (HERB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Herbalist (HERB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HERB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HERB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HERB, изучите текущую цену HERB!

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