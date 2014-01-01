Токеномика Hempcoin (THC) Откройте для себя ключевую информацию о Hempcoin (THC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hempcoin (THC) HempCoin was among the first 30 currencies developed in 2014 and is a highly focused digital currency for the Agriculture/Farming Industry and Marijuana/Hemp Industry, built on the source of , its use includes the Marijuana dispensaries and the entire Agriculture/Farming trade business. Официальный сайт: http://hempcoin.org Whitepaper: https://hempcoin.org/assets/files/THC%20WHITEPAPER.pdf Купить THC сейчас!

Токеномика и анализ цен Hempcoin (THC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hempcoin (THC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 71.81K $ 71.81K $ 71.81K Общее предложение: $ 277.75M $ 277.75M $ 277.75M Оборотное предложение: $ 267.60M $ 267.60M $ 267.60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 74.54K $ 74.54K $ 74.54K Исторический максимум: $ 5.36 $ 5.36 $ 5.36 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00026836 $ 0.00026836 $ 0.00026836 Узнайте больше о цене Hempcoin (THC)

Токеномика Hempcoin (THC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hempcoin (THC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THC, изучите текущую цену THC!

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