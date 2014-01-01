Токеномика Hempcoin (THC)

Токеномика Hempcoin (THC)

Откройте для себя ключевую информацию о Hempcoin (THC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Hempcoin (THC)

HempCoin was among the first 30 currencies developed in 2014 and is a highly focused digital currency for the Agriculture/Farming Industry and Marijuana/Hemp Industry, built on the source of , its use includes the Marijuana dispensaries and the entire Agriculture/Farming trade business.

Официальный сайт:
http://hempcoin.org
Whitepaper:
https://hempcoin.org/assets/files/THC%20WHITEPAPER.pdf

Токеномика и анализ цен Hempcoin (THC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hempcoin (THC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 71.81K
$ 71.81K$ 71.81K
Общее предложение:
$ 277.75M
$ 277.75M$ 277.75M
Оборотное предложение:
$ 267.60M
$ 267.60M$ 267.60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 74.54K
$ 74.54K$ 74.54K
Исторический максимум:
$ 5.36
$ 5.36$ 5.36
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00026836
$ 0.00026836$ 0.00026836

Токеномика Hempcoin (THC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hempcoin (THC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов THC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов THC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THC, изучите текущую цену THC!

Прогноз цены THC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.