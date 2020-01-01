Токеномика HelpKidz Coin (HKC) Откройте для себя ключевую информацию о HelpKidz Coin (HKC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о HelpKidz Coin (HKC) The HelpKidz Coin is a crypto project that aims to help children’s institutions and children with disabilities. How? The $HKC cryptocurrency buyers support these charitable causes with every purchase. So, once enough funds have accumulated for donation, the monetary amounts are put directly into a relevant project. Also, the HelpKidz Coin’s supply equals 1 billion, with a 1% allocated to the burn address. HKC is the BEP20 (BSC) token that’s compatible with third-party services (wallets, exchanges, listings, etc.) and provides easy integration. Besides, this cryptocurrency has an 8% taxation rate. So, the smart contract automatically deducts eight percent from each transaction and allocates it as follows. 3% goes to the rewards for holders. Also, 2% goes to the charity and the same amount to the liquidity pool. The rest 1% goes to the burning wallet. Официальный сайт: https://helpkidz-coin.org/ Купить HKC сейчас!

Токеномика и анализ цен HelpKidz Coin (HKC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене HelpKidz Coin (HKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,75K $ 8,75K $ 8,75K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000875 $ 0,00000875 $ 0,00000875 Узнайте больше о цене HelpKidz Coin (HKC)

Токеномика HelpKidz Coin (HKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики HelpKidz Coin (HKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HKC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HKC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HKC, изучите текущую цену HKC!

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