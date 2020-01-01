Токеномика HelpKidz Coin (HKC)
Информация о HelpKidz Coin (HKC)
The HelpKidz Coin is a crypto project that aims to help children’s institutions and children with disabilities. How? The $HKC cryptocurrency buyers support these charitable causes with every purchase. So, once enough funds have accumulated for donation, the monetary amounts are put directly into a relevant project. Also, the HelpKidz Coin’s supply equals 1 billion, with a 1% allocated to the burn address.
HKC is the BEP20 (BSC) token that’s compatible with third-party services (wallets, exchanges, listings, etc.) and provides easy integration. Besides, this cryptocurrency has an 8% taxation rate. So, the smart contract automatically deducts eight percent from each transaction and allocates it as follows. 3% goes to the rewards for holders. Also, 2% goes to the charity and the same amount to the liquidity pool. The rest 1% goes to the burning wallet.
Токеномика и анализ цен HelpKidz Coin (HKC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене HelpKidz Coin (HKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика HelpKidz Coin (HKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики HelpKidz Coin (HKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов HKC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов HKC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HKC, изучите текущую цену HKC!
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