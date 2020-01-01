Токеномика HelpKidz Coin (HKC)

Токеномика HelpKidz Coin (HKC)

Откройте для себя ключевую информацию о HelpKidz Coin (HKC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о HelpKidz Coin (HKC)

The HelpKidz Coin is a crypto project that aims to help children’s institutions and children with disabilities. How? The $HKC cryptocurrency buyers support these charitable causes with every purchase. So, once enough funds have accumulated for donation, the monetary amounts are put directly into a relevant project. Also, the HelpKidz Coin’s supply equals 1 billion, with a 1% allocated to the burn address.

HKC is the BEP20 (BSC) token that’s compatible with third-party services (wallets, exchanges, listings, etc.) and provides easy integration. Besides, this cryptocurrency has an 8% taxation rate. So, the smart contract automatically deducts eight percent from each transaction and allocates it as follows. 3% goes to the rewards for holders. Also, 2% goes to the charity and the same amount to the liquidity pool. The rest 1% goes to the burning wallet.

Официальный сайт:
https://helpkidz-coin.org/

Токеномика и анализ цен HelpKidz Coin (HKC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене HelpKidz Coin (HKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 999,84M
$ 999,84M$ 999,84M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,75K
$ 8,75K$ 8,75K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00000875
$ 0,00000875$ 0,00000875

Токеномика HelpKidz Coin (HKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики HelpKidz Coin (HKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HKC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HKC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HKC, изучите текущую цену HKC!

Прогноз цены HKC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.