Токеномика Helping Hearts International (HHI) Откройте для себя ключевую информацию о Helping Hearts International (HHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Helping Hearts International (HHI) With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give. Официальный сайт: https://helpinghearts.co Купить HHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Helping Hearts International (HHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Helping Hearts International (HHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,64K $ 20,64K $ 20,64K Общее предложение: $ 99,97M $ 99,97M $ 99,97M Оборотное предложение: $ 9,97M $ 9,97M $ 9,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 206,96K $ 206,96K $ 206,96K Исторический максимум: $ 0,074744 $ 0,074744 $ 0,074744 Исторический минимум: $ 0,00155676 $ 0,00155676 $ 0,00155676 Текущая цена: $ 0,00207013 $ 0,00207013 $ 0,00207013 Узнайте больше о цене Helping Hearts International (HHI)

Токеномика Helping Hearts International (HHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Helping Hearts International (HHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HHI, изучите текущую цену HHI!

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